Amed Sportif Faaliyetler, Celal Hanalp ile Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler, Celal Hanalp'ı Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek pozisyonunda önemli bir transfere imza attı. Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Celal Hanalp ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Celal Hanalp'ın Transferi

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Celal Hanalp ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Hanalp'a Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesi yer aldı.

29 yaşındaki futbolcu, geçmişteki başarılı performansıyla dikkat çekiyor ve Amedspor'un savunma hattına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek oyuncusu Celal Hanalp'ı transfer etti.