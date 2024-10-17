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A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna Maçına Odaklandı

Selda Akgöz, Ukrayna ile oynayacakları maç öncesinde hedeflerini ve takım motivasyonunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:42
A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna Maçına Odaklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nin Hedefi Ukrayna Maçı

Milli kaleci Selda Akgöz, Türkiye'nin A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Ukrayna ile yapacağı maçlara odaklandığını duyurdu.

Taraftar Desteği Önemli

Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı açıklamada, Selda, "İlk maçın İstanbul'da olması bence çok avantajlı. Taraftarlarımızı mutlaka maça bekliyoruz," ifadelerini kullandı. Türk kadın futbolu son dört yılda önemli bir ivme kazandı ve bu gelişim, milli takımlara da pozitif yönde etki etti.

Kadın Futbolunda Gelişme ve Eğilimler

Selda, Türk kadın futbolunun son dört yılda 15 yıllık bir gelişim gösterdiğinin altını çizerek, "Son dört yılda sürekli yukarı giden bir ivme var. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, çok kaliteli bir lig haline geldi. Her takım büyük yatırımlar yapıyor ve bu gelişim, milli takımlara da olumlu yansıdı," dedi.

Ukrayna Maçları ve Motivasyon

Selda Akgöz, UEFA Uluslar C Ligi'nde 6 maçta gol yemeden kayıpsız kapatmalarının takımın öz güvenini artırdığını belirtti. "Çok iyi bir performans sergileyip, Türk kadın futbol tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na gitmek için play-off oynama biletini kazandık. Şimdi 1. turda Ukrayna ile oynayacağız. İlk maç İstanbul'da, 25 Ekim'de. Taraftar gücünü Ukrayna karşısında kullanmak istiyoruz," diye ekledi.

Ukrayna'nın Zorlu Süreci ve Takım Arkadaşlığı

Ukrayna'nın zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan Selda, "Ukrayna iyi bir takım, ancak biz de çok iyiyiz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum ve birlikte güçlü bir geleceği hedefliyoruz. Kadın A Milli Takım olarak bu zorlukları aşmak için ekstra motiveyiz. İki maçta da iyi sonuçlar alarak ileri tura geçmeyi umuyoruz," şeklinde sözlerini tamamladı.

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