A Milli Voleybol Takımımız Yarın Macaristan ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan'ı Ağırlıyor
Türkiye, 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 2. maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak.
Maç Detayları
Karşılaşma, Ankara’daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda gerçekleşecek ve saat 18.00'de başlayacak.
Mücadele, voleybolseverler tarafından TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Gruptaki İlk Maç
Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Danimarka’ya 3-0'lık skorla yenilmişti. Takım, bu maçta galip gelerek moralleri yükseltmek istiyor.