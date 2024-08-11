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ABD Kadın Atletizm Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ABD, kadınlar 4x400 bayrak yarışında altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:54
ABD Kadın Atletizm Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyatları'nda Heyecan Verici Anlar

Fransa'nın büyüleyici başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, spor tutkunlarına unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Özellikle atletizm dalında gerçekleşen 4x400 bayrak yarışında, ABD kadın takımı altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Final Yarışında Müthiş Performans

Stade de France'ta gerçekleştirilen final mücadelesinde, ABD takımı 3:15.27’lik etkileyici bir zamanla birinci oldu. Yarışta, Hollanda ile Büyük Britanya takımları, 3:19.50’lik dereceleriyle gümüş ve bronz madalya elde ederek podyumu tamamladı.

Bu heyecan verici sonuç, ABD'li sporcuların azim ve kararlılığının bir göstergesi olarak, olimpiyat tarihine geçmekte.

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