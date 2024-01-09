Acun Ilıcalı Liverpool'un yıldızını Hull City'e getiriyor

Televizyon yapımcısı ve iş insanı Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi olarak yaptığı bir röportajda büyük bir transfer bombası patlattı ve Liverpool'un genç yeteneği Fabio Carvalho ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu haber, futbolseverler ve özellikle Hull City taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, Acun Ilıcalı detayları paylaştı. İşte detaylar...





ACUN ILICALI TRANSFER BOMBASINI PATLATTI

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre, Hull City, Liverpool'un genç yeteneği Fabio Carvalho ile kiralık transfer konusunda anlaşma sağladı. Bu transfer, genç futbolcunun sezonun ilk yarısını RB Leipzig'te kiralık olarak geçirmesinin ardından gerçekleşti. Liverpool, Carvalho'nun Leipzig'te beklenen süreyi alamaması nedeniyle oyuncuyu geri çağırmıştı. Ancak Hull City, Carvalho'yu bünyelerine katma konusundaki çabalarında başarılı oldu.





Ilıcalı, transfer sürecinin zorlu geçtiğini belirtirken, Carvalho'nun Hull City'i tercih etmesinin kendilerini gururlandırdığını vurguladı. Bu transferle Hull City, genç yetenek Carvalho ile hedeflerine doğru önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmaması ve 21 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Transferin detayları, Hull City taraftarlarını heyecanlandırmış ve kulübün geleceği konusunda umutlarını artırmıştır.

Bu transfer, Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki etkinliğini ve kulübü daha üst seviyelere taşıma isteğini yansıtıyor. Ayrıca, Fabio Carvalho'nun genç yaşına rağmen yetenekleriyle dikkat çeken bir oyuncu olması, Hull City taraftarlarını gelecekteki başarılar konusunda umutlandırmıştır.