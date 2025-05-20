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Adana Demirspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, 25 Mayıs'ta RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 21:25
Adana Demirspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın başlangıcı ısınma hareketleriyle oldu.

Mavi-lacivertli oyuncular, savunma, orta saha ve forvet gruplarına ayrılarak kendi pozisyonlarına özel çalışmalarla idmanı tamamladılar.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abat Aymbetov (fotoğrafta) da antrenmanda yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abat Aymbetov (fotoğrafta) da antrenmanda yer aldı.

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