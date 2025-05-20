Adana Demirspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Başladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın başlangıcı ısınma hareketleriyle oldu.
Mavi-lacivertli oyuncular, savunma, orta saha ve forvet gruplarına ayrılarak kendi pozisyonlarına özel çalışmalarla idmanı tamamladılar.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abat Aymbetov (fotoğrafta) da antrenmanda yer aldı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abat Aymbetov (fotoğrafta) da antrenmanda yer aldı.