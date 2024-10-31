Ahmet Karadağ Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Oldu

Yeni Başkan Ahmet Karadağ

Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Bu toplantıda, mevcut başkan Fatih Çintimar'ın aday olmadığı süreçte, başkanlık için Ahmet Karadağ ile Halil Akkaş yarıştı.

Çintimar'ın Veda Konuşması

Seçim öncesi sahneye davet edilen Fatih Çintimar, her iki adayı ve eşlerini alkışlar eşliğinde sahneye çağırarak onlara çiçek takdim etti. Bu duygusal anların ardından, genel kurul maddelerinin oylanmasına geçildi.

Seçim Sonuçları

248 delegenin oy kullandığı genel kurulda, Ahmet Karadağ 124 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Halil Akkaş ise 121 oyla yarışmayı tamamladı. Ayrıca 3 oy geçersiz sayıldı.

Ahmet Karadağ'ın Mesajı

Seçim sonrasında camiaya hitap eden Ahmet Karadağ, mutlu olduğunu dile getirerek delegelere teşekkür etti. ‘Bundan sonra Fatih Çintimar’dan aldığımız bayrağı devam ettireceğiz.’ diyen Karadağ, destek talebinde bulundu. Ayrıca, ‘Kalbi atletizmle çarpan herkes benimle yol yürüyecek ve ‘biz’ olacağız.’ ifadesini kullandı.

Yeni Yönetim Kurulu

Ahmet Karadağ'ın yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde belirlendi: Fikret Çetinkaya, Ayşegül Baklacı, Oktay Alptekin, Abdullah Yılmaz, Murat Turfan, Halit Özdilek, Özgür Ulupınar, Burak İleri, Nihat Bağcı ve Mehmet Münir Cura.

Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul'da gerçekleştirilen seçim sonucunda başkanlığa Ahmet Karadağ (fotoğrafta) getirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul'da gerçekleştirilen seçim sonucunda başkanlığa Ahmet Karadağ (fotoğrafta) getirildi.