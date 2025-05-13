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Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Hızlandırdı

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:19
Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Hızlandırdı

Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşması için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

İdman Detayları

Kulübün resmi açıklamasına göre, turuncu-yeşilli futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan bu idman, pas ve top kapma çalışması ile sona erdi.

Sakat ve Cezalı Durumu

Alanyaspor'da, Beşiktaş maçı öncesinde sezon başında sakatlanan Buluthan Bulut dışında sakat veya kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. Bu durum, takımın moral ve motivasyonunu üst seviyede tutuyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Joao Pereira (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Joao Pereira (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirildi.

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