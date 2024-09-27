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Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak sahaya çıkmaya hazırlandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:12
Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Son Hazırlıklarını Yaptı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın kendi sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Turuncu-yeşilli kulübün yaptığı açıklamaya göre, futbol takımı teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde gerçekleştirilen top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Futbolcular, idmanlarını taktik çalışmalarla tamamlayarak maç günü için hazır hale geldi.

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