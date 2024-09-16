Aliağa Petkimspor, Avrupa Kupalarında Türk Temsilcisi Olacak

Aliağa Petkimspor, Avrupa'da 41. Türk Takımı Olma Yolunda

Aliağa Petkimspor, erkek basketbolunda Türkiye'yi temsil edecek 41. takım olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına katılacak. Türkiye, 1958'den beri uluslararası arenada 40 takım ile temsil ediliyor ve bu süreçte 836 müsabakaya ev sahipliği yapıldı.

Türk Takımları ve Avrupa Başarıları

Türkiye, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 finale yükselmiş ve 8 şampiyonluk yaşamıştır. Anadolu Efes, 836 maçla en çok mücadele eden takım konumundayken; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Darüşşafaka birer kez kupa kazanan diğer Türk ekipleridir.

Aliağa'nın Geçmişi ve Öncelikleri

Bir zamanlar Aliağa Gençlik ve Spor Kulübü adıyla FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası ön eleme turuna katılan takım, Finlandiya'daki Joensuun Kataja ekiplerine karşı yenilerek elenmişti. Ancak bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele ederek Avrupa sahnesinde yeniden boy gösterecek.

Bu Sezon Temsil Gücü

2023-2024 sezonunda Türkiye'yi 11 takım temsil edecek. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde mücadele ederken; Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom BKT Avrupa Kupası’nda yer alacak. Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket ise normal sezon maçlarına çıkacak olan diğer temsilcilerimiz arasında.

Türk Takımlarının Avrupa Karnesi

Türk ekiplerinin başarılı grafiği, geçmişte elde ettikleri sonuçlar ile gözler önüne seriliyor. Bu sezon, Türk basketbolunun uluslararası arenada kazandığı başarılar, Aliağa Petkimspor'un da katılımı ile daha da artacak.