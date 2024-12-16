Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Oostende ile Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'da

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında, yarın Belçika'nın Oostende kentinde Filou Oostende ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, TSİ 22.00'de COREtec Spor Salonu'nda başlayacak.

Play-in İçin Kritik Maç

İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, son 16 turu öncesinde play-in oynamayı garantileyerek önemli bir avantaj elde etti. Yarınki maçta rakibini mağlup etmesi ya da en fazla 2 sayı farkla yenilmesi halinde grubu 2. sırada tamamlayarak play-in'de saha avantajı elde edecek.

Sezon Performansı

Bu sezon elemeler dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde 8 maça çıkan Aliağa Petkimspor, 6 galibiyet ve 2 yenilgi ile mücadele etti. Grup aşamasında liderliği garantileyen İspanyol ekibi Unicaja ise Polonya'da King Szczecin ile karşılaşacak.