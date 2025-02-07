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Antalya'da Avrupa Amatör Golf Şampiyonası Coşkusu

Antalya, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ev sahipliği yapıyor. 400 sporcu derece için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:44
Antalya'da Avrupa Amatör Golf Şampiyonası Coşkusu

Antalya'da Avrupa Amatör Golf Şampiyonası Devam Ediyor

Antalya, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ev sahipliği yapıyor. Bu önemli organizasyon, Avrupa'nın prestijli amatör golf turnuvalardan biri olarak öne çıkıyor.

144 - Bir Onur Meselesi

Şampiyonanın Türkiye ayağı, Belek Turizm Merkezi'ndeki 4 ayrı golf sahasında gerçekleştiriliyor. Turnuvaya, 48 takımdan yaklaşık 400 sporcu katılarak derece için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Dün başlayan organizasyon, yarın gerçekleştirilecek final mücadeleleri ve ardından yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Yerli ve yabancı golf tutkunlarının ilgisini çeken bu etkinlik, sporun ve dostluğun bir araya geldiği bir platform sunuyor.

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