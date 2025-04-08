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Antalyaspor Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Bodrum FK ile oynayacağı maça hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:24
Antalyaspor Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda yapılacak olan Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleriyle çalışmalara başladı.

Isınma ve Kuvvet Çalışması

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenman seansında ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Bu disiplinli antrenman süreci, oyuncuların maç öncesi form tutmalarını sağlamak amacıyla özenle planlanmıştı.

Antalyaspor, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla devam ettirecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

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