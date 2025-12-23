DOLAR
Anthony Musaba ve Fenerbahçe İddialarına Samsunspor’dan Net Yanıt

Samsunspor yetkilileri, Anthony Musaba için Fenerbahçe’den resmi temas olmadığını; oyuncunun sözleşmesinde yurt içi 6 milyon, yurt dışı 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:34
Anthony Musaba ve Fenerbahçe İddialarına Samsunspor’dan Net Yanıt

Anthony Musaba ve Fenerbahçe İddialarına Samsunspor’dan Açıklama

Trendyol Süper Lig'de bu sezon öne çıkan isimlerden olan Anthony Musaba'nın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptıkları özel açıklamada, Fenerbahçe cephesinden kendileriyle resmi bir temasın olmadığını belirtti.

Bilen: "Musaba’dan gitmek istediğine dair bir talep gelmedi"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, gelen söylentilere yönelik olarak, "Herkes her şeyi söylüyor. Muhtemelen bu menajerle alakalı bir durum. Şimdiye kadar Fenerbahçe’den bize resmi temas gelmedi. Direkt federasyonla iletişim halindeyseler bir yetkimiz yok. Musaba ile görüşecek bir durum söz konusu değil. Musaba, sözleşmesi devam eden profesyonel bir oyuncumuz. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bunu Fenerbahçe kullanır mı? Fenerbahçe’den Samsunspor’a da her gün oyuncu getiriyorlar. Bunların çoğu ya menajer oyunu oluyor ya da oyuncu kendini öne çıkartmak için oluyor. Ne Musaba’dan gitmek istediğine dair bir talep geldi ne menajeri Fenerbahçe ile görüştüğünü söyledi ne de Fenerbahçe’den serbest kalma maddesini kullanacaklarına yönelik bir centilmenlik geldi" dedi.

Bilen, ayrıca oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma şartının yurt içi 6 milyon euro ve yurt dışı 5 milyon euro olarak bulunduğunu hatırlattı.

Çapa: "Bize gelen resmi bir şey yok"

Futbol Direktörü Fuat Çapa da konuya ilişkin, "Anthony Musaba konusunda bize gelen resmi bir şey yok. Başkanımız açıkladı. Yazılan ve çizilenler haricinde bize resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da taraflarla iletişime geçilmediğini belirttiği; Fenerbahçe’nin direkt oyuncu ile temas halinde olup serbest kalma maddesini kullanacağı yönündeki iddiaların kendilerine ulaşmadığı öğrenildi.

Musaba’nın Bu Sezonki Performansı

Bu sezon başında Sheffield Wednesday'den transfer edilen Anthony Musaba, Samsunspor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistle toplamda 9 gole doğrudan etki etti. Musaba, ligde en çok dripling yapan ve adam geçen oyuncular arasında yer alıyor ve hücum istatistiklerinde takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

