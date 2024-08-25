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Ardahan'da Rahvan At Yarışları Yağmura Takıldı

Ardahan'da düzenlenen 10. Rahvan At Yarışları, şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:30
Ardahan'da Rahvan At Yarışları Yağmura Takıldı

Ardahan'da Yağmur Engeli

10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası’nın final yarışı, yoğun yağışlar nedeniyle ertelendi. Yarışlar, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahanlığı'nda düzenleniyordu.

Katılımcılar ve Yarışma Atmosferi

Şampiyonaya 20 ilden toplam 76 at katıldı. Yüzlerce at meraklısının büyük bir heyecanla takip ettiği etkinlikte, sporcular derece elde edebilmek için belirlenen kategorilerde kıyasıya rekabet ettiler. Ancak, yağmurun şiddetinin artması nedeniyle sahanın yarışlara uygun olmadığı belirtildi ve final yarışmaları yarına ertelendi.

Önemli İsimler Yarışları İzledi

Yarışları izleyenler arasında Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve birçok vatandaş da yer aldı. Yarışların bir sonraki günü için heyecanla bekleniyor.

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü...

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı. Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü...

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı. Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü...

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı. Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü...

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı. Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü...

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı. Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü...

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı. Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü...

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı. Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü...

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı. Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü...

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı. Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

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