Armada Praxis Yalıkavak Hentbol'da Üsküdar Belediyespor'u Farklı Yendi

Armada Praxis Yalıkavak Hentbol'da Farklı Galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, ev sahibi olduğu Gümbet Binnaz Karakaya Spor Tesisi'nde Üsküdar Belediyespor'u 38-23 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İlk Yarıda Üstün Oynadılar

Karşılaşmanın ilk yarısını 21-11 gibi belirgin bir skorla önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci devrede de kontrolü elinde tutmaya devam etti.

İkinci Maç 21 Nisan'da!

Elde ettiği bu sonuçla seride iki galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği karşılaşmaların ilki sonucu, Armada Praxis Yalıkavak için umut verici oldu. İkinci karşılaşma ise 21 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de yine Bodrum'da gerçekleştirilecek.

Hentbol severler için oldukça heyecan verici bir mücadele olacağı beklenen bu maç, Yalıkavak'ın finale yükselebilmesi için önemli bir adım olacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabında Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor, Gümbet Binnaz Karakaya Spor Tesisi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Armada Praxis Yalıkavak oyuncusu Edanur Burhan (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabında Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor, Gümbet Binnaz Karakaya Spor Tesisi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Armada Praxis Yalıkavak oyuncusu Edanur Burhan (sağda) rakibiyle mücadele etti.