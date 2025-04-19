DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.235.894,06 -0,9%

Armada Praxis Yalıkavak Hentbol'da Üsküdar Belediyespor'u Farklı Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 38-23 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 19:19
Armada Praxis Yalıkavak Hentbol'da Üsküdar Belediyespor'u Farklı Yendi

Armada Praxis Yalıkavak Hentbol'da Farklı Galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, ev sahibi olduğu Gümbet Binnaz Karakaya Spor Tesisi'nde Üsküdar Belediyespor'u 38-23 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İlk Yarıda Üstün Oynadılar

Karşılaşmanın ilk yarısını 21-11 gibi belirgin bir skorla önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci devrede de kontrolü elinde tutmaya devam etti.

İkinci Maç 21 Nisan'da!

Elde ettiği bu sonuçla seride iki galibiyete ulaşacak takımların finale yükseleceği karşılaşmaların ilki sonucu, Armada Praxis Yalıkavak için umut verici oldu. İkinci karşılaşma ise 21 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de yine Bodrum'da gerçekleştirilecek.

Hentbol severler için oldukça heyecan verici bir mücadele olacağı beklenen bu maç, Yalıkavak'ın finale yükselebilmesi için önemli bir adım olacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabında Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor...

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabında Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor, Gümbet Binnaz Karakaya Spor Tesisi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Armada Praxis Yalıkavak oyuncusu Edanur Burhan (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabında Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor...

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabında Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor, Gümbet Binnaz Karakaya Spor Tesisi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Armada Praxis Yalıkavak oyuncusu Edanur Burhan (sağda) rakibiyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bak, Rusya'da Voleybol Finalini İzledi ve Şampiyon Takıma Kupa Verdi
2
Akra Gran Fondo Bisiklet Yarışları Antalya'da Coşku Dolu Anlarla Gerçekleşti
3
Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 Önde Tamamladı
4
Fenerbahçe, Antrenmanlarına Devam Ediyor
5
Özel Gereksinimli Bireyler HADO ile Yeni Bir Başlangıç Yapıyor
6
Celtics, Jayson Tatum'un Triple-Double Performansıyla 76ers'ı Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Sağlamlaştırdı
7
Karşıyaka'ya FIBA'dan Gelen Transfer Yasağı Şoku!

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!