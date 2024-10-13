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Artvin Hopaspor ve Tokat Belediye Plevnespor Maçı Sağanak Nedeniyle Ertelendi

Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, yağış nedeniyle ertelendi. Yeni tarih yarın saat 14.30.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:16
Artvin Hopaspor ve Tokat Belediye Plevnespor Maçı Sağanak Nedeniyle Ertelendi

Artvin Hopaspor ve Tokat Belediye Plevnespor’un Maçı Ertelendi

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şiddetli yağış nedeniyle beklenen karşılaşma gerçekleşmedi. Arhavi Şehir Stadı'nda saat 14.30'da başlaması planlanan Artvin Hopaspor ve Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak yağışın etkisini artırmasına bağlı olarak ertelendi.

Yağışın Etkisi ve Yeni Tarih

Karşılaşma öncesinde başlayan yağmur, zemin koşullarını olumsuz bir şekilde etkiledi. Yağışların artmasıyla birlikte maçın oynanması imkânsız hale geldi. İlgili yönetim, karşılaşmanın yarın saat 14.30'da yeniden oynanması için karar aldı.

İki takımın da fanları için heyecan dolu geçen bu süreç, maçın yeni tarihini beklemeye devam ediyor.

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle...

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle...

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle...

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle...

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle...

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle...

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

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Artvin Hopaspor ve Tokat Belediye Plevnespor Maçı Sağanak Nedeniyle Ertelendi

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