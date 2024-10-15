Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu: İzmir'de Fidan Bağışıyla Anma Etkinliği

İzmir'de Ata'ya Saygı Koşusu Düzenleniyor

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 3 Kasım'da Ata’dan Ana'ya Saygı Koşusu'nu gerçekleştirecek. Bu yıl 30.'su organize edilecek koşuya katılacak kişiler, İzmir'deki orman alanlarının yeniden yeşermesi için üçer fidan bağışlayacak.

Kayıt Süreci ve Fidan Bağışı Detayları

Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada, koşuya katılmak isteyenlerin 'www.atadananayasaygikosusu.com' internet adresinden 17 Ekim tarihinden itibaren kayıt olabilecekleri belirtildi. Kayıt sürecinde, Ege Orman Vakfı’nın yürüttüğü 'Orman Olmadan İzmir Olmaz' kampanyasına bağış yapılması gerekiyor.

Yarış Kategorileri ve Sıralama

Yarış, kulüplü ve ferdi lisanslı sporcularla beraber, 10 yaş ve üzerindeki tüm katılımcılara açık olacak. Koşu, kadın ve erkeklerde toplam 14 yaş kategorisinde düzenlenecek. Etkinlik, 3 Kasım Pazar günü Anayasa Meydanı’ndan start alacak ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önünde sona erecek.

Başkan Ünsal'dan Çağrı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu yılki koşuyla ilgili, "Bu etkinliği şehrimize yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Fidan bağışlarıyla kaybettiğimiz doğal yaşamı geri kazanmak adına destek vereceğiz. Herkesi bu heyecana katılmaya davet ediyorum; gelin İzmir’in yeşiline birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.