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Ata Zorlu, Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu oldu

Ata Zorlu, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun Milli Takımlar Sorumlusu olarak göreve başladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:58
Ata Zorlu, Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu oldu

Ata Zorlu, Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Oldu

Türkiye Binicilik Federasyonu, milli binici ve antrenör Ata Zorlu ile Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapması için sözleşme imzaladı. İmza töreni, Maslak'taki Veko Giz Plaza'da gerçekleştirildi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, bu önemli anlaşmanın duyurusunu yaparken, "Sevgililer Günü'nde önemli bir sözleşme imzalıyoruz. At bizim sevdamız. Daha disiplinli hareket edebilmek ve kabul görmüş bir sistemi uygulamak üzere yılları binicilikle geçmiş olan Ata Zorlu ile sözleşme imzalamaktan onur duyuyoruz. Balkanlar'dan başlayarak, Avrupa'da başarılar elde ederek Türk binicilik sporunun adını dünyaya duyurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ata Zorlu ise yaptığı konuşmada, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmenin önemine vurgu yaparak, "Böyle onurlu bir göreve uygun görüldüğüm için çok teşekkür ediyorum. 2006-2009 yılları arasında da bu görevde bulundum. Umarım bu yıl ve sonrasında da spor ahlakı yüksek, saygılı sporcularla birlikte Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edip başarılı olacağız." dedi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapacak milli binici ve...

Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapacak milli binici ve antrenör Ata Zorlu ile sözleşme imzalandı. Maslak'taki Veko Giz Plaza'da düzenlenen imza törenine Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer (sağda), Milli Binici ve Antrenör Ata Zorlu (solda) ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapacak milli binici ve...

Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapacak milli binici ve antrenör Ata Zorlu ile sözleşme imzalandı. Maslak'taki Veko Giz Plaza'da düzenlenen imza törenine Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer (sağda), Milli Binici ve Antrenör Ata Zorlu (solda) ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

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