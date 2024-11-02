Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın Üçüncü Günü Müsabakaları Başladı

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Mersin'de Devam Ediyor

3 Ekim 2023 tarihinde, Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın üçüncü günü, spor severlere heyecan verici anlar yaşatmakta. Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle organize edilen bu özel etkinlik, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştiriliyor.

Yarı Finale Yükselenler

Dün gerçekleştirilen müsabakalarda, tek geleneksel kategorisinde yarı finale çıkan Buket Öztürk, bugün yaptığı müsabakada finale kalmayı başardı. Öztürk, başarılarıyla dikkat çekti.

Finallerde Mücadele Eden İsimler

Şampiyonada çift geleneksel kategorisinde, finale yükselme mücadelesi veren iki sporcu Emine Dursun ve Buket Öztürk. Bu iki isim, altın madalya için kıyasıya bir rekabete girişecek.

Volo ve Çift Kızlar Kategorisi

Volo basamakta finale yükselen İnci Ece Öztürk, şampiyonada dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca, çift kızlar rolünde mücadele eden Mine Türker ve İnci Ece Öztürk ikilisi, altın madalya için ter dökecek. Bu süreçte, her bir sporcu gösterdikleri performansla takdir edildi.

Boccede Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın üçüncü günü Toroslar Bocce Tesisi'nde başladı. Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyonaya katılan sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.

Boccede Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın üçüncü günü Toroslar Bocce Tesisi'nde başladı. Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyonaya katılan sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.