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Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 6. Gün Yarışları Tamamlandı

Antalya'deki Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nın 6. gününde dereceler belirlendi, madalyalar sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 20:12
Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 6. Gün Yarışları Tamamlandı

Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası Devam Ediyor

Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nın 6. günü geride kaldı. Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen bu prestijli organizasyonda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonu ev sahipliği yaptı.

6. Gün Özeti

Yarışların bu gününde, erkekler senkronize 10 metre platform finali ve kadınlar 3 metre sıçrama tahtası atlayışları gerçekleştirildi. Erkekler senkronize finalinde Ukrayna birinciliği, Almanya ikinciliği ve İtalya üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar 3 metre sıçrama tahtası finalinde ise, Michelle Luisa Heiberg (İsviçre) altın madalyanın sahibi olurken, Aleksandra Bibikina (Ermenistan) gümüş, Lena Hentschel (Almanya) ise bronz madalyayı kazandı.

Tören ve Katılımcılar

Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen bir törenle takdim edildi. Türkiye’yi temsil eden milli yüzücüler Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan, şampiyona boyunca 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu ile birlikte mücadele ediyor.

Son Gün Programı

Şampiyonanın sona ermesine bir gün kala, yarın kadınlar senkronize 10 metre platform finali ve erkekler 3 metre sıçrama tahtası finali gerçekleştirilecek. Yarışların final günü büyük bir heyecanla bekleniyor.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 6. gün yarışları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun 6. gününde erkekler senkronize 10 metre platform finali atlayışları yapıldı.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 6. gün yarışları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun 6. gününde erkekler senkronize 10 metre platform finali atlayışları yapıldı.

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