Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Djokovic İkinci Tura Yükseldi

Alcaraz ve Djokovic Başarılı Başlangıç Yaptı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, İspanyol raket Carlos Alcaraz ve Sırp tenis efsanesi Novak Djokovic, ikinci tura yükselmeyi başardı. Melbourne'de gerçekleşen turnuvanın ikinci gün akşam seansında, ilk tur maçları tamamlandı.

Alcaraz Rahat Bir Galibiyet Aldı

Tek erkeklerde 4 kez grand slam şampiyonu olan Carlos Alcaraz (3 numaralı seribaşı), Kazak raket Alexander Shevchenko’yu 6-1, 7-5 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek 3-0'lık skorla tur atladı.

Djokovic'ten Deneyim Dolu Performans

Turnuvada kariyerinde 24 grand slam zaferi bulunan Novak Djokovic (7), ABD'li Nishesh Basavareddy'yi 4-6, 6-3, 6-4, 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Djokovic, Avustralya Açık'taki 95. zaferini elde ederken, üst üste 18. kez ikinci tura çıktı.

Diğer Önemli Maçlar

Erkeklerde ABD'li Tommy Paul (12), Avustralyalı Christopher O'Connell'ı 6-2, 3-6, 6-1, 6-7, 7-5'lik setlerle geçerken; Büyük Britanyalı Jack Draper (15), Arjantinli Mariano Navone’yi 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 ile eleyerek bir üst tura çıktı.

“Şanslı kaybeden” olarak ana tabloya dahil olan İtalyan Francesco Passaro, Bulgar Grigor Dimitrov’un sakatlığı nedeniyle ikinci sette maçtan çekilmesiyle kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında ikinci tura yükseldi. ABD'li Sebastian Korda (22), Avustralyalı Jordan Thompson (27) ve Kanadalı Felix Auger-Aliassime (29) de tur atlayan diğer raketler oldu. Ancak Arjantinli Sebastian Baez (28) elenen seribaşı tenisçiler arasında yer aldı.

Kadınlar Kategorisinde De Heyecan Dolu Maçlar

Collins ve Osaka İkinci Tura Kalmayı Başardı

Tek kadınlarda 2022 Avustralya Açık finalisti Danielle Collins (10), Ukraynalı Daria Snigur karşısında 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelerek bir üst tura geçti. Japon Naomi Osaka ise Fransız Caroline Garcia'yı 2-1'lik (6-3, 3-6, 6-3) skorla mağlup etti.

Kadınlarda Ukraynalı Marta Kostyuk (17) ve Elina Svitolina (28), Rus Liudmila Samsonova (25) ve Anastasia Pavlyuchenkova (27), Çek Karolina Muchova (20), Polonyalı Magdalena Frech (23) gibi seribaşı tenisçiler de bir üst tura geçerek turnuvada mücadele etmeye devam ediyor.