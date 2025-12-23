Aydın'da 1 Yılda 21 Bin Kişiye Yüzme Eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Aydın'daki eğitimler aralıksız sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 81 ilde hayata geçirilen proje, Aydın'da da geniş katılım sağladı.

2025-26 sezonunda verilen eğitimler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, 2025-26 sezonunda portatif ve yarı olimpik yüzme havuzlarında toplam 21 bin kişiye yüzme eğitimi verildi. İl genelinde yürütülen çalışmalar, vatandaşları spora yönlendirmek amacıyla yoğun şekilde devam ediyor.

Hedef kitle ve uygulama

Eğitimler 5-77 yaş aralığındaki bireylere yönelik olup, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kurslara katılan çocuklar hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor; Aydın'daki yüzme kursları 2025 yılı içerisinde de aralıksız devam ediyor.

