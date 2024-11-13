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Bahattin Sofuoğlu, Superbike Heyecanına Hazır!

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Superbike'a hızlı adapte olmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefi üst sıralar ve başarılı bir performans.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:12
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Heyecanına Hazır!

Bahattin Sofuoğlu Superbike'a İlk Adımını Atıyor

2025 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) mücadele edecek olan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, buraya hızlı bir şekilde adapte olmayı ve başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Yamaha Motoxracing adına yarışacak olan Bahattin, ilk testine 26-27 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde çıkacak.

Kariyerinde Yeni Bir Sayfa Açıyor

2016 yılında Asya Yetenek Kupası ile kariyerine başlayan Bahattin, 2022'de Dünya Supersport Şampiyonası (WorldSSP)'na geçti. Üç sezon boyunca burada dört podyum ve bir galibiyet elde eden milli sporcu, şimdi de Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte WSBK'ta mücadele edecek. Bahattin, bu süreçte adım adım ilerleyerek üst sıralarda yer almayı istiyor.

Toprak Razgatlıoğlu ile Aynı Piste Olmak Gurur Verici

Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yamaha Motoxracing ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Superbike'ta yarışacak olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bahattin, "Toprak ağabeyimle aynı pistte, grupta olmak benim için çok gurur verici" dedi. Yarış içerisinde yer aldığı üst düzey isimlerden çok şey öğrenmeyi umuyor.

Erken Adaptasyona Odaklanıyor

Superbike'a yönelik hazırlıklarını sürdüren Bahattin, elinden geldiğince çabuk adapte olmaya çalıştığını belirtti. İstanbul Park'ta yaptığı antrenmanlarla güzel dereceler elde ettiğini ifade eden milli sporcu, 2013'teki Superbike dönemi ile kıyasladığında sadece bir saniye yavaş kaldıklarını aktardı. Bahattin, "Adım adım yükselmeye çalışacağım. İnşallah beklediğimden daha güzel performanslar sergilerim" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gelecek sezon Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK)...

Gelecek sezon Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) mücadele edecek milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, buraya hızlı adapte olarak iyi performans sergilemeyi hedefliyor.

Gelecek sezon Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK)...

Gelecek sezon Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) mücadele edecek milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, buraya hızlı adapte olarak iyi performans sergilemeyi hedefliyor.

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