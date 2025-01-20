Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinliği destekledi.

Oylama, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden etkileyici ve anlamlı fotoğrafları değerlendirmek üzere medya dünyasından isimleri bir araya getiriyor. Gümüşdağ’ın katılımı, spor camiasının sanat ve medyaya verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Bu tür etkinlikler, yalnızca sporun değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal olayların tanıtımında da kritik bir rol oynuyor. Başkan Gümüşdağ, katılımıyla bu anlamda güçlü bir mesaj vermiş oldu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.