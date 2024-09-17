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Başakşehir, Samsunspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor ile önemli bir maça çıkıyor. Maç detayları: tarih, saat ve eksik oyuncular.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:08
Başakşehir, Samsunspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Başakşehir, Süper Lig Deplasmanında Samsunspor ile Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 3. haftasında ertelenen maçta Samsunspor'a konuk olacak. Karşılaşma, yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu olarak belirlendi.

Lig Durumu

Başakşehir, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve ligde 3. sırada bulunuyor. Öte yandan Samsunspor ise 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile 6 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.

Eksik Oyuncular

Başakşehir, yeni transferleri Berat Özdemir ve Ömer Faruk Beyaz statü gereği bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, Dimitris Pelkas da Sipay Bodrum FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımda yer alamayacak.

Yararlanılabilecek Oyuncular

Sakatlığını atlatan Ousseynou Ba'nın yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor. Bununla birlikte Ömer Ali Şahiner'in durumu da maç günü netlik kazanacak.

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