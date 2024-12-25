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Başakşehir, Yusuf Sarı'yı Transfer Etti!

RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'dan milli futbolcu Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:05
Başakşehir, Yusuf Sarı'yı Transfer Etti!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de önemli bir transfer gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertli ekip, Adana Demirspor'dan milli futbolcu Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 'Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek milli futbolcu Yusuf Sarı’yla kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı’ya Ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.' denildi.

Yusuf Sarı, 26 yaşında ve bugüne kadar Fransa’daki Olimpik Marsilya ve Clermont gibi önemli kulüplerin yanı sıra Trabzonspor ve Çaykur Rizespor formaları giymiştir. Kanat oyuncusu, 2022 yılında Adana Demirspor’a transfer olduktan sonra bu sezon 13 maçta sahaya çıkma şansı buldu.

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