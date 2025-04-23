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Belözoğlu ve Antalyaspor, Hastanedeki Çocukları Unutmadı

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, 23 Nisan'da hastanedeki çocukları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:36
Belözoğlu ve Antalyaspor, Hastanedeki Çocukları Unutmadı

Antalyaspor'dan Anlamlı Ziyaret

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Bu anlamlı ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da eşlik etti. Belözoğlu ve futbolcular Sam Larsson, Güray Vural, Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk, çocuklara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak forma, şapka ve atkı hediye etti.

Belözoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayramın kutlu olmasını diledi.

Belözoğlu ve Takımın Hedefleri

Gazetecilerin Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları Sivasspor maçıyla ilgili soruları üzerine Belözoğlu, ligin sonuna yaklaşıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Antalyaspor'da her şey iyi gidiyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önceliğimiz alt sıradaki 4 takımdan olabildiğince uzaklaşmak. Kendimizi matematiksel olarak da rahat bir konuma getirmek istiyoruz. Oyuncularımız iyi çalışıyor. Sivasspor'un da tabiri caizse son çırpınışları. Değerli bir şehir. Süper Lig'de isim yapmış bir takım. İyi de futbolcuları var. Bizim için kolay olmayacak. İnşallah centilmence, sportmenliğe yakışır bir maç olur ve kente mutlu döneriz. Matematiksel olarak her şey bitmeden rahatladığımızı söylemek istemiyorum. Önümüzde 6 maç var."

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

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