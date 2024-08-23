Benito Raman, Belçika'da Yeni Bir Sayfa Açtı

Benito Raman, Belçika 1. Lig'e Geçiş Yaptı

Samsunspor'un başarılı kanat oyuncusu Benito Raman, Belçika 1. Lig takımlarından Mechelen'e transfer oldu. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan resmi açıklamaya göre, Raman'ın transferi bonservis ücreti karşılığında gerçekleşti.

Açıklamada Teşekkür ve İyi Dilekler

Samsunspor, duyurusunda Belçikalı oyuncuya kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi. Raman, yeni takımıyla birlikte yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşıyor.