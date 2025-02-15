Berat Efe Dal, EYOF 2025'te Bronz Madalyayı Kazandı

Milli Patenci Berat Efe Dal, Gürcistan'da Bronz Madalya Elde Etti

Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olan milli patenci Berat Efe Dal, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kapsamında Gürcistan'ın Bakuriani kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Berat Efe, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 1:33.302 derece elde ederek, Türkiye adına turnuvanın ilk madalyasını kazandırdı.

Bu önemli başarı, genç sporcuların uluslararası arenada ne kadar yetenekli olabileceğini gösterirken, ülkemizin kış sporlarındaki potansiyelini de gözler önüne seriyor.