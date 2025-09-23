Beşiktaş 34-25 Mihalıççık Belediyespor — Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. Hafta
Maç Özeti
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 34-25 mağlup etti.
Karşılaşma Porsuk Spor Salonu'nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 16-12 önde tamamladı ve ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak sahadan 34-25'lik skorla galip ayrıldı.
İstanbul temsilcisi Beşiktaş, bu sonuçla haftayı galibiyetle kapattı. Mihalıççık Belediyespor ise evindeki mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.