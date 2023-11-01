Beşiktaş asbaşkanı galibiyeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü!

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ Beşiktaş ile ilgili önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Gaziantep galibiyeti sonrasında Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. Kocadağ takım ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Beşiktaş olarak içinde olunan talihsiz sürece beyaz bir sayfa açılması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş 120 senelik bir camia. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurlar var. Bunlar için bana düşen neyse ben onu yapacağım. Kapalı kapılar arkasında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan camia olarak hesap soracağız.





120 senelik camia tekrar ayağa kalkacaktır. Bu puslu havanın dağılması için gereken neyse onu yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Camia üstündeki kara bulutları görüyorum, dağılması için adıma ne düşüyorsa onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Camia olarak biz bir olursak bunun üstünden geliriz. Bugün bile Beşiktaş 11 puan gerideyken hakemlerin yaptığı ortada. Camia olarak kenetlenip bu yapılarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu arkadaşlarımızla beraber yapmaya hazırız. Ahmet Nur Çebi'nin adaylığı ile ilgili cevap vermeyeceğim, açıklamalar sonra yapılır. Beşiktaş camiası dinamiklerinin her zaman hazır olduğunu söylemek istiyorum. Puan farkı neden kapanmasın? 11 puan kapanır, 15 puan da kapanır. Yeter ki Beşiktaş tekrar harekete geçsin. Beşiktaş önündeki engelleri kaldırmak için bir araya gelip savaşalım.'