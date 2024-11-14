Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan TFF'ye Sert Eleştiriler

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimiyle yaşadıkları sorunları dile getirdi. Vardar, "İbrahim (Hacıosmanoğlu) Bey'i iyi tanırız, delikanlı taraflarını biliriz. Verdiği sözleri tutacağıyla ilgili şüphemiz yok ama TFF ile sorunumuz var. Bu da bugünün sorunu değil. 20 senedir yapılanma var orada." dedi.

Beşiktaş'ın TFF ile Olan Sorunları

Mete Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyondaki yönetim değişiminde Beşiktaş'ın öncülüğünün altını çizerek, "Göreve geldikten sonra Türk futbolunda bir değişim söz konusu oldu. Federasyondaki değişimin en büyük öncüsü Beşiktaş olmuştur. Orada çalışmalar yaptık, bazı kulüplerin fikirlerini değiştirmesine sebep olduk ve federasyondaki değişimi sağladık." ifadelerini kullandı.

TFF ile olan sorunlarının 20 yıl geriye dayandığını vurgulayan Vardar, "Bazı kulüplerin arka bahçesi olmuş orası. Bazı kulüplerin yöneticileri haftanın 6 günü orada." şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

Hakemlerle İlgili Şikayetler

Vardar, hakem camiasına olan güvensizliğin altını çizerken, VAR uygulamasında yabancı hakem talebinde ısrarcı olduklarını söyledi. "TFF Başkanı, 'Hakem hata yapabilir, VAR hata yapmayacak.' dedi. Bu konuda çalışmalar var, VAR hakemlerinin yabancılardan seçilmesi noktasını takip ediyoruz." diye konuştu.

Birlik ve Kenetlenme Vurgusu

Mete Vardar, Beşiktaş camiasının birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. "Kötü niyetli insanların tavrı bizi yıldıramaz. Kenetlenmenin daha yüksek olması lazım." diyen Vardar, camianın desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Kısa Sürede İki Kupa

Vardar, Beşiktaş Kulübü'nün kısa sürede iki kupa kazandığını hatırlatarak, "Türkiye Kupası, bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa serüvenini başlattı. Bu hem maddi hem de prestij olarak çok önemliydi." dedi.

Geleceğe Dair Planlar

Beşiktaş'ın geleceğe dair planlarını da paylaşan Vardar, "Bu kulübe yeni baştan hizmet vermek üzere geldik. Orta ve uzun vadeli planlar yaparak geldik." ifadelerini kullandı.Başkan Hasan Arat'ın yönetim süresinde kısa vadeli bir katkı sağlamak için gelmediğini de belirten Vardar, camianın birlik içinde olması gerektiğinin önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.