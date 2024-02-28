Beşiktaş-Galatasaray derbisi için deplasman kararı açıklandı

Galatarasay- Beşiktaş seyircisi için beklenen karar için sona gelindi. İki takım taraftarının büyük heyecanla beklediği o karar belli oldu. Detaylar haberimizde…







BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN DEPLASMAN TARAFTARI KARARI

İl Spor Güvenliği Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman takımı taraftarlarının katılabileceğini duyurdu.

Süper Lig'in 28. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine İl Spor Güvenliği Kurulu kararıyla 1.914 sarı-kırmızılı taraftar katılacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00’da Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.