Beşiktaş Hentbol Takımı Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Spor Toto'yu 39-32 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Kupasını kazanan siyah-beyazlı takım, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen törenle büyük bir sevinçle kutladı.

Kupa Töreni

Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Beşiktaş'a madalyalarını ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Aynı zamanda, Süper Kupa ikincisi Spor Toto'ya madalyalarını THF Başkan Vekili Salim Öztürk ve Asbaşkan Mustafa Köklü verdi. Hentbolcular, bu anlamlı başarıyı coşkuyla kutladı.

Uğur Kılıç'tan Açıklamalar

THF Başkanı Uğur Kılıç, kupa töreninde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen sezonun başarılı iki takımının Süper Kupa mücadelesini izledik; sakatlıksız bir şekilde bitirmeleri beni sevindiriyor" dedi. Ayrıca, var olan güçlü kadroların avantajına dikkat çekti.

Kılıç, bu sezon birçok takımın şampiyonluk için mücadele edeceğini belirterek, "Bu yıl 4-5 takımın şampiyonluk için yarışacağı bir lig bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Taraftarların desteklerinin hentbola olumlu katkı sağladığını vurguladı ve diğer camia kulüplerini hentbol ligine çekmek için projeler geliştireceklerini sözlerine ekledi.

"İnşallah önümüzdeki sezonlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımları hentbol liginde göreceğiz" diyerek umut dolu mesajlar verdi.