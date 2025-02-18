Beşiktaş'ın Gabriel Paulista ile İyi Haber: Antrenmanlara Başladı

Gabriel Paulista, Beşiktaş'ta sakatlık sonrası idmanlara geri döndü.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:50
Beşiktaş'ın Gabriel Paulista ile İyi Haber: Antrenmanlara Başladı

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'dan Müjdeli Haber

Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın idmanlara döndüğünü duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, Beşiktaş taraftarları için sevindirici bir haber olurken, Paulista'nın sahalara dönüşüyle birlikte takımın savunma hattı güçlenmiş olacak.

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