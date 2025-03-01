Beşiktaş, Kayserispor'u Son Dakikada Geçerek Galibiyet Serisini 4 Maça Çıkardı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yenerek puanını 44'e yükseltti. Siyah-beyazlı ekip, 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı gollerle haftayı 3 puanla kapattı ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

İlk Kez 4 Maç Üst Üste Galibiyet

Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleyen haftalarda yaşadığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş, şimdi ise bu sezon ilk kez üst üste 4 maçtan galip ayrılmayı başardı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk lig maçında Antalyaspor ile berabere kalan Beşiktaş, sonraki 4 lig müsabakasını kazanarak 12 puan topladı.

Beşiktaş, Mağlubiyeti Unuttu

16 Aralık'ta Adana Demirspor'a karşı aldığı 2-1'lik yenilgiden sonra siyah-beyazlı ekip, çıktığı 9 maçtan da yenilgisiz ayrılarak 5 galibiyet elde etti. Bu süreçte 4 beraberlik yaşayan Beşiktaş, Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor ile karşılaşmalarından galip ayrıldı ve toplamda 19 puan kazandı.

Joao Mario'nin Kritik Golü

Beşiktaş'ın son haftalarda performansıyla dikkat çeken oyuncularından Joao Mario, Kayserispor karşısında kritik bir gole imza atarak takıma 1-0'lık avantaj sağladı. Bu, Portekizli oyuncunun bu sezon attığı 4. golüydü ve gol attığı her maçta Beşiktaş galibiyet elde etti.

Arroyo Taraftarla Buluştu

Ara transfer döneminde kadroya katılan Keny Arroyo, 58. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna girerek Dolmabahçe'deki taraftarlarıyla buluştu. 19 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk golünü atmış ve ilk lig deneyimini ise Eyüpspor karşısında yaşamıştı.

Immobile Gol Atamadı

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Ciro Immobile, Kayserispor maçında gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon ligin ikinci yarısında yaptığı 6. maçta da gol atamayan Immobile, son golünü ilk yarının dip noktası Bodrum FK'ye attı.

Semih Kılıçsoy'un Üçüncü Golü

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, 90+7. dakikada kazanılan penaltıyı başarılı bir şekilde değerlendirerek takımını 2-0 öne geçirdi. Bu, genç golcünün ligdeki 3. golü oldu ve önceki hafta Eyüpspor karşısında da fileleri havalandırmıştı.