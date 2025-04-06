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Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansı'nın 105. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü özel etkinliklerle kutladı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:51
Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansı'nın 105. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Beşiktaş Kulübü'nden Anlamlı Kutlama

Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Kulüp, tarihin önemli anlarından birini yaşarken, medya sektöründeki önemli gelişmeleri de gündeme taşıdı.

Etkinlikte Duygusal Anlar

Etkinlikte konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı, Anadolu Ajansı'nın Türk medyasındaki yerinin önemine vurgu yaparak, geçmişten günümüze süregelen dostluğun değerine dikkat çekti. Bu özel gecede birçok ünlü isim de yer aldı.

Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansı ile olan ilişkisini pekiştirirken, medya ve spor iş birliğinin güçlenmesi adına önemli adımlar atılacağını belirtti.

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