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Beşiktaş, Olimpik Lyon ile Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon'a konuk oluyor. Maçta 2 kaleci sakat, Lyon 5 maçtır kazanıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:05
Beşiktaş, Olimpik Lyon ile Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir mücadeleye çıkacak

Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında, Olimpik Lyon ile karşılaşmak üzere Fransa’ya gidiyor. Maç, Groupama Stadı’nda, 22.00'de başlayacak ve Alman hakem Harm Osmers tarafından yönetilecek.

Beşiktaş'ın Avrupa performansı

Beşiktaş, ilk iki hafta sonunda puan almayı başaramadı. Ajax’a 4-0’lık bir yenilgi alan siyah-beyazlı takım, evinde Eintracht Frankfurt’a 3-1 mağlup olmuştu. Bu sonuçlarla zor günler geçiren Beşiktaş, Lyon karşısında bir çıkış arayışında.

Lyon'un Form Durumu

Olimpik Lyon ise UEFA Avrupa Ligi’nde iki maçında da galip gelmiş durumda. Fransa ekibi, Olympiakos’u 2-0 ve Rangers’ı 4-1 mağlup ederek 6 puan topladı.

Kaleci Sıkıntısı

Beşiktaş, maça başlarken önemli bir kaleci sıkıntısı yaşıyor. Mert Günok ve Ersin Destanoğlu sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Mert, son oynanan Konyaspor maçında omzundan sakatlanmıştı. Ersin’in durumu ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Eğer Ersin de forma giyemezse, kaleyi 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin koruyacak ve bu, onun A takımdaki ilk maçı olacak.

Geçmiş Karşılaşmalar

Beşiktaş ve Olimpik Lyon daha önce 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşmıştı. Fransa’daki ilk maçta Lyon 2-1 galip gelirken, İstanbul’daki rövanş aynı skorla Beşiktaş’ın galibiyeti ile sona ermişti. Seri penaltılara giden bu eşleşmeyi Lyon, 7-6'lık skorla kazanarak yarı finale yükselmişti.

Lyon'un Başarılı Performansı

Olimpik Lyon, son 5 resmi maçını kazanarak dikkat çekti. En son 22 Eylül’de Olimpik Marsilya karşısında kaybeden Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Şu an Ligue 1'de 13 puanla 7. sırada bulunan Lyon, Pierre Sage yönetiminde iyi bir performans sergiliyor.

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