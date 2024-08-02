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Beşiktaş, Süper Kupa İçin Galatasaray ile Karşılaşacak

Beşiktaş, yeni sezona Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa maçıyla hedeflediği kupa ile girmeyi amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:07
Beşiktaş, Süper Kupa İçin Galatasaray ile Karşılaşacak

Beşiktaş, Yeni Sezona Kupa Hedefiyle Giriyor

Siyah-beyazlı futbol takımı, yarın gerçekleştirilecek Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşarak yeni sezonu kupayla başlatmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmış olan Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna iyi bir başlangıç yapmak için mücadele edecek.

İlk Maçında Galatasaray ile Karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray karşısında, Süper Kupa'yı kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. Geçen sezon Süper Lig performansı beklentilerin altında kalan siyah-beyazlılar, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ve yeni transferlerle taraftarına kupa hediye etme peşinde.

Geçmişteki Başarıları

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı daha önce iki kez kazanma başarısını göstermiştir. İlk şampiyonluğunu 30 Temmuz 2006'da Galatasaray'ı 1-0 yenerek elde etmiştir. İkinci ve son kez ise 5 Ocak 2022'de Antalyaspor'u penaltılarla 4-2 mağlup ederek kazanmıştır. 2007, 2009, 2016 ve 2017 yıllarında ise finale yükselmelerine rağmen kupayı kazanamamıştır.

Transfer Hamleleri ve Hazırlık Süreci

Beşiktaş, yaz transfer dönemi boyunca 4 futbolcu alarak kadrosunu güçlendirdi. Savunmaya Gabriel Paulista, 10 numara pozisyonuna Rafa Silva katılırken, Ciro Immobile ile hücum gücünü artırdı. Yerli transfer olarak ise Can Keleş renklerine bağlandı. Takım, yeni sezona hazırlık amacıyla 6 hazırlık maçı oynadı; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Genç Yetenek Mustafa Erhan Hekimoğlu

Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç yetenek Mustafa Erhan Hekimoğlu, hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Hekimoğlu, antrenmanlarda gösterdiği üstün performans sonrası, Van Bronckhorst'un ileri uçta ona forma verme ihtimali güçleniyor.

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