Beşiktaş'ta Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Beşiktaş'ta Yeni Sezon Hazırlıkları

Beşiktaş, iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam etti. Siyah-beyazlı ekip, Slovenya kampının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla çalışmalarına hız kazandırdı.

Antrenmanın İçeriği

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Ardından, pas çalışmaları ve 5'e 2 top kapma egzersizleri yapıldı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Önümüzdeki Maç

Beşiktaş, hazırlık maçında yarın saat 18.00'de Bandırmaspor ile kendi tesislerinde karşı karşıya gelecek.