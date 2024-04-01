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Beşiktaş, Vincent Aboubakar için kararını verdi

Hasan Arat’ın liderliğindeki yeni yönetim döneminde ilk etapta kadroya alınmayan ve daha sonra ekibe dahil edilse de oynama şansı elde etmekte güçlük çeken Kamerunlu futbolcuyla ilgili nihai bir karara varıldı. Teknik Direktör Fernando Santos da yaklaşan Başakşehir karşılaşması öncesinde taktiksel düzenlemelerini tamamladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:58
Beşiktaş, Vincent Aboubakar için kararını verdi

Trendyol Süper Lig’de bu dönem umutların gerisinde kalan ve ardı ardına teknik direktör değişiklikleri yaşayan Siyah-Beyazlı ekip, Fernando Santos yönetiminde de kayıplarına son veremedi. Üç maçlık mağlubiyet serisiyle eleştiri oklarının merkezine yerleşen Santos, milli takım arasını fırsat bilerek takımın rotasını düzeltmek adına önemli adımlar attı.

Beşiktaş’ın Cezayir asıllı ünlü futbolcusu Rachid Ghezzal, Buducnost ve Fatih Karagümrük takımlarıyla yapılan dostluk maçlarında sergilediği başarılı oyunla Fernando Santos’un dikkatini çekmeyi başardı. Portekizli çalıştırıcı, iki hazırlık maçında da gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Başakşehir ile yapılacak mücadelede ilk onbirde yer alacağını belirtti. Ghezzal, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 25 resmi maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Aboubakar

GÖZÜNÜ SAMSUN'A ÇEVİRDİ

Sakatlık sonrası toparlanan Oxlade Chamberlain, son 3,5 ay boyunca yoğun bir iyileşme süreci geçirdi. İstanbul’a dönüş yaptığı geçtiğimiz haftanın başlarında, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kişisel antrenmanlarına devam ediyor. Orta saha oyuncusu, her şey planlandığı gibi giderse, yakın zamanda yeşil sahalara dönüş yapacak. Başakşehir mücadelesini kaçıracak olan Chamberlain’in, 13 Nisan’da Samsunspor ile yapılacak olan 32. hafta karşılaşmasında takım kadrosunda yer alması öngörülüyor. Alex Oxlade-Chamberlain, bu sezon Beşiktaş ile gerçekleştirdiği 22 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sunmuştu.

Yönetim kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Aboubakar, zorlu bir dönemden geçmesine rağmen Fernando Santos’un rehberliğinde kendini toparladı. Milli maçlar için verilen arada, hazırlık müsabakalarında gösterdiği başarılı performansla hocasının güvenini kazanan Aboubakar, formunu yükseltti. Tecrübeli teknik direktör Santos, Başakşehir ile yapılacak önemli maçın kadrosunda Aboubakar’a ilk onbirde yer vermeyi düşünüyor.

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