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Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 3-1 Geçti

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftasında Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:29
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 3-1 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. Haftası Başladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan dolu bir maç geride kaldı. Beşiktaş, Aras Kargo ile karşı karşıya geldiği mücadelede, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Maç Detayları

Konuk takım Beşiktaş, ilk setten itibaren üstün bir performans sergileyerek Aras Kargo karşısında 1-0 öne geçti. İlerleyen setlerde de etkileyici oyununu sürdüren Beşiktaş, maç sonucunu 3-1 olarak belirledi. Bu galibiyet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş için kritik bir avantaj sağladı.

Vodafone Sultanlar Ligi 13’üncü hafta mücadelesinde, Aras Kargo ile Beşiktaş takımları, İzmir...

Vodafone Sultanlar Ligi 13’üncü hafta mücadelesinde, Aras Kargo ile Beşiktaş takımları, İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Aras Kargo oyuncuları kazandıkları sayı sonrası sevinç yaşadı.

Vodafone Sultanlar Ligi 13’üncü hafta mücadelesinde, Aras Kargo ile Beşiktaş takımları, İzmir...

Vodafone Sultanlar Ligi 13’üncü hafta mücadelesinde, Aras Kargo ile Beşiktaş takımları, İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Aras Kargo oyuncuları kazandıkları sayı sonrası sevinç yaşadı.

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