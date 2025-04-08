DOLAR
38,01 0,05%
EURO
41,52 0,13%
ALTIN
3.683,05 -1,08%
BITCOIN
3.039.531,77 -1,39%

Beşiktaşlı Emirhan Topçu'da Adale Gerilmesi ve Ödem Tespit Edildi

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu'ya yapılan kontrollerde adalesinde gerilme ve ödem bulundu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:50
Beşiktaşlı Emirhan Topçu'da Adale Gerilmesi ve Ödem Tespit Edildi

Emirhan Topçu'da Adale Sorunu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan futbolcu Emirhan Topçu'da önemli bir sağlık problemi tespit edildi.

SKD Sonrası Yapılan Görüntüleme Sonuçları

Sansasyonel maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Emirhan Topçu'nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulunduğu açıklandı. Beşiktaş Kulübü, genç futbolcunun tedavisine sağlık ekipleri tarafından hemen başlandığını duyurdu.

Bu gelişmeler, Beşiktaş camiasında endişelere yol açarken, Emirhan Topçu'nun ne zaman sahalara döneceği merak konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Başladı
2
Samsunspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
3
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 4-1 ile Galip Geldi
4
Samsunspor Başkan Vekili Bilen'den Avrupa'ya Yolculuk Vurgusu
5
Kaçkar Dağları'nda Heliski Sezonu Tamamlandı
6
Zayn Sofuoğlu İngiltere'de Karting Podyumuna Çıktı
7
Beşiktaşlı Emirhan Topçu'da Adale Gerilmesi ve Ödem Tespit Edildi

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!