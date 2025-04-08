Beşiktaşlı Emirhan Topçu'da Adale Gerilmesi ve Ödem Tespit Edildi

Emirhan Topçu'da Adale Sorunu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan futbolcu Emirhan Topçu'da önemli bir sağlık problemi tespit edildi.

SKD Sonrası Yapılan Görüntüleme Sonuçları

Sansasyonel maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Emirhan Topçu'nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulunduğu açıklandı. Beşiktaş Kulübü, genç futbolcunun tedavisine sağlık ekipleri tarafından hemen başlandığını duyurdu.

Bu gelişmeler, Beşiktaş camiasında endişelere yol açarken, Emirhan Topçu'nun ne zaman sahalara döneceği merak konusu oldu.