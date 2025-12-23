DOLAR
BFA deplasmanda 11-0'la Bilecik U14'te fırtına

BFA, Güneşspor'u deplasmanda 11-0 yendi; 13. haftada 42 gol kaydedildi, 1299 Bilecik Spor Kulübü liderliğini 37 puanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:57
13’üncü haftanın öne çıkan sonuçları

Bilecik U14 Gençler Ligi 13’üncü haftasında dikkatleri üzerine çeken maçta Bilecik Futbol Akademi (BFA), Güneşspor deplasmanından 11-0’lık farklı galibiyetle döndü.

Haftanın diğer sonuçlarında Vitraspor, kendi evinde 1963 Başakspor'u 10-1 mağlup ederken; lig lideri 1299 Bilecik Spor Kulübü, Bozüyükspor'u 8-1 ile geçti. Söğütspor evinde 4 Eylülspor'a 2-1 yenilirken, Osmanelispor deplasmanda Vezirhanspor'u 8-1 mağlup etti.

13’üncü haftada toplam 42 gol kaydedilirken, puan durumunda 1299 Bilecik Spor Kulübü 37 puanla liderliğini sürdürdü. Onu Vitraspor 33 puanla, BFA ise 31 puanla takip etti.

14’üncü hafta fikstürü

Ligin 14’üncü haftasında program şu şekilde: Cumartesi günü BFA kendi evinde Vitraspor'u ağırlayacak; aynı gün Söğütspor-Güneşspor, Bozüyükspor-Vezirhanspor ve 4 Eylül-Osmanelispor karşılaşmaları oynanacak. Hafta, Pazar günü 1963 Başakspor-1299 Bilecik Spor Kulübü maçıyla sona erecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

