Bilecik'te Taekwondo Spor Okulları Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında, geleceğin sporcuları taekwondo minderinde hazırlanıyor. Program Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütülüyor.

Antrenman içeriği

Antrenmanlarda sporcular dinamik ısınma bölümleri, hız ve çeviklik uygulamaları, teknik tekme çalışmaları, güç egzersizleri ve ritmi artıran mini mücadelelerle kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiriliyor.

Hedefler ve kazanımlar

Disiplinli ve güvenli bir ortamda yapılan çalışmalarda amaç; sporcuların fiziksel gelişimini desteklemek ve özgüven, denge ile koordinasyon becerilerini artırmaktır.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise konuyla ilgili, "Spor okullarımız aracılığıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşta sporla buluşturuyoruz. Taekwondo gibi branşlarla disiplinli, özgüveni yüksek ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

