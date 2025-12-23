DOLAR
Bilecikli Kick Boksçulardan Türkiye Derecesi: Yağcı Şampiyon

Konya'daki Spor Toto Kick Boks Yıldızlar Ligi Finalleri'nde Tuba Nur Yağcı Türkiye şampiyonu, Ömer Faruk Özbay ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:59
Konya'da düzenlenen finallerde önemli başarı

Konya’da düzenlenen Spor Toto Kick Boks Yıldızlar Ligi Finallerinde Bilecikli sporcular kent için gurur verici dereceler elde etti.

Bilecik’i temsil eden sporculardan Tuba Nur Yağcı Türkiye şampiyonu olurken, Ömer Faruk Özbay Türkiye üçüncüsü oldu.

Başarılar kentte sevinçle karşılanırken, bu sonuçların elde edilmesinde emeği geçen antrenör Fehmi Piliç de tebrik edildi.

Müsabakalara Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan sporcuların disiplinli çalışmalarıyla bu dereceleri kazandığı belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Fehmi Piliç’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

