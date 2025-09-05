Bioderma Pro Beach Tour Mersin'de İlk Gün Tamamlandı

Ana tablo karşılaşmaları Kızkalesi Plajı'nda oynandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabında ilk gün maçları tamamlandı.

Kızkalesi Plajı'nda düzenlenen organizasyonda hem kadınlar hem de erkekler ana tablo karşılaşmalarıyla sahaya çıktı. Sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Etaba kadınlarda 9, erkeklerde 15 takım katıldı. Turnuva programı, yarın oynanacak ana tablo karşılaşmalarıyla devam edecek.

Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı, 7 Eylül'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

