Bisiklet Milli Takımı, 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Türkiye Bisiklet Milli Takımı, 5 Madalya ile Döndü

Türkiye Bisiklet Milli Takımı, Romanya'nın Bacau kentinde düzenlenen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda elde ettiği başarısıyla dikkat çekti. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, bu önemli organizasyonda 9'u kadın, 16'sı erkek toplam 25 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın Detayları

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından gerçekleştirilen şampiyona, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve BCU kurallarına göre 6 farklı kategoride düzenlendi. İlk gününde bireysel zamana karşı (ITT) ve ilerleyen günlerinde yol yarışları yapıldı.

Madalya Kazanan Sporcular

Türkiye, bu şampiyonadan 5 madalya ile döndü:

Elit erkekler bireysel zamana karşı (ITT) yarışında Ahmet Örken gümüş madalya kazandı.

gümüş madalya kazandı. 19 yaş altı erkekler bireysel zamana karşı ITT yarışında Ege Erülkü , 25 kilometrelik parkurda gümüş madalya elde etti.

, 25 kilometrelik parkurda gümüş madalya elde etti. Elit erkekler yol yarışında Burak Abay gümüş, Ahmet Örken ise bronz madalya kazandı.

gümüş, ise bronz madalya kazandı. 17 yaş altı erkekler yol yarışında Vedat Emre Söker, 73 kilometrelik parkurda üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Ancak, milli sporcu Mehmet Mayda, 19 yaş altı bireysel zamana karşı yarışında yaşadığı talihsiz bir durum nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Federasyon Başkanı Müftüoğlu'nun Açıklamaları

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bu organizasyonun öne çıkan yönlerine vurgu yaptı. Müftüoğlu, "Balkan coğrafyasının spor çatısı altında güç birliği yapmasının güzel bir örneğini Bacau'da yaşadık. Bu yıl beş madalyayla tamamladığımız Balkan Yol Şampiyonası, Türk bisikletinin istikrarlı yükselişi açısından önemli bir kilometre taşıdır," dedi.

Müftüoğlu, ayrıca Romanya Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği'ne teşekkür ederek, Türk bisikletinin Avrupa ve dünya ölçeğindeki ilerleyişini sürdürmek için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ödül Töreninde Plaket Takdimi

Ödül töreninde, aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Emin Müftüoğlu, Romanya Ulusal Spor Ajansı Başkanı Bogdan Constantin Matei ve Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Catalin Sprinceana'ya bölgesel spor iş birliğine katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Bisiklet Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Bacau kentinde Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından gerçekleştirilen ve Balkan ülkelerinin bisiklet federasyonlarının katılımıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 9'u kadın, 16'sı erkek 25 sporcu yarıştı.

Bisiklet Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Bacau kentinde Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından gerçekleştirilen ve Balkan ülkelerinin bisiklet federasyonlarının katılımıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 9'u kadın, 16'sı erkek 25 sporcu yarıştı.