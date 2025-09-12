Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor: Sefer Yılmaz ikinci yarı oyunu ve penaltı tartışması

Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor — Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maçın ikinci yarısındaki performansın galibiyeti getirdiğini söyledi.

Sefer Yılmaz'ın değerlendirmesi

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u tebrik etti. Rakiplerinin yürekten mücadele ettiğini ifade eden Yılmaz, "Daha önce aldığı sonuçlar hiç bu takımın oynadığı oyunun karşılığı değildi. Çok iyi mücadele ettiklerini futbolcu arkadaşlarımıza da söyledik. Maçın başında biraz konsantrasyon eksikliği ya da rakibi küçümseme bize büyük bir ders olarak geri döndü. Hücumda etkisiz olduğumuz gibi gol de yedik, mağlup duruma düştük. Ondan sonra gerekli reaksiyonu verdik. Özellikle de ikinci yarı formasyonda da bir değişiklik yapıp tamamen atak üstünlüğünü elimize aldık." dedi.

Gelen gollerle galibiyeti elde ettiklerini belirten Yılmaz, "Bu bizim için iyi bir ders oldu. Şimdi bundan sonra daha da iyi hazırlanıp, daha zorlu rakiplerle maçlarımız var. Arada bir kupa maçımız var salı günü. İnşallah bunları tek tek geçip üstlerdeki yerimizi korumak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor cephesi — Koray Palaz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz da 2,5 aydır takımın başında bulunduğunu belirterek, "Çok mesafe kat ettiğimiz anlar oldu. Bunu oyuna yansıttığımız zaman tabii ki çok gurur duyuyoruz. Çünkü büyük emekleri var. O emeklerin de karşılığını açıkçası görmek istiyorum. Kariyerinde ilk defa profesyonel maça çıkan oyuncularımız var. Bugünkü oyun stratejimizi biraz daha işin savunma yönünde kalmak için planlamıştık. Çünkü Bodrum, Sefer'i, Fredy, Brazao gibi önemli tehlikeli oyunculara sahip." ifadelerini kullandı.

Palaz, aleyhlerine verilen penaltıyla ilgili şüpheleri olduğunu belirterek, "Sosyal medya bugün hayatımızın her yerinde var. Bu da muhtemelen bir yerde sosyal medyada başka bir ülkede, 'Nasıl penaltı verilmez' videosu olarak paylaşılabilir diye düşünüyorum. Eğer bu penaltıysa büyük sıkıntı. Maalesef bugün maçın o kararını veren kişilere benim görüşüm eksi olarak yazar." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK’dan Ali Aytemur (34) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.